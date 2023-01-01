إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى يوان صيني

تحويل CVE إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٧٠٫٢٥ cny

1.00000 CVE = 0.07025 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 8:44 UTC
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CVE إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.0653588.56211.438331.663310.965318.2043
1GBP1.1547311.23015102.2621.660831.920611.1146721.0203
1USD0.938650.812909183.12961.35011.561280.906117.0876
1INR0.01129150.009778820.012029410.01624090.01878130.01089980.205554

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

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CVE إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Chinese Yuan RMB
1 CVE0.07025 CNY
5 CVE0.35127 CNY
10 CVE0.70254 CNY
20 CVE1.40508 CNY
50 CVE3.51269 CNY
100 CVE7.02539 CNY
250 CVE17.56347 CNY
500 CVE35.12695 CNY
1000 CVE70.25390 CNY
2000 CVE140.50780 CNY
5000 CVE351.26950 CNY
10000 CVE702.53900 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / اسكودو الرأس الأخضر
1 CNY14.23410 CVE
5 CNY71.17050 CVE
10 CNY142.34100 CVE
20 CNY284.68200 CVE
50 CNY711.70500 CVE
100 CNY1423.41000 CVE
250 CNY3558.52500 CVE
500 CNY7117.05000 CVE
1000 CNY14234.10000 CVE
2000 CNY28468.20000 CVE
5000 CNY71170.50000 CVE
10000 CNY142341.00000 CVE