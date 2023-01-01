إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى يوان صيني
تحويل CVE إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى يوان صيني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Cape Verdean escudo
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / اسكودو الرأس الأخضر
|1 CNY
|14.23410 CVE
|5 CNY
|71.17050 CVE
|10 CNY
|142.34100 CVE
|20 CNY
|284.68200 CVE
|50 CNY
|711.70500 CVE
|100 CNY
|1423.41000 CVE
|250 CNY
|3558.52500 CVE
|500 CNY
|7117.05000 CVE
|1000 CNY
|14234.10000 CVE
|2000 CNY
|28468.20000 CVE
|5000 CNY
|71170.50000 CVE
|10000 CNY
|142341.00000 CVE