إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى روبية موريشية

تحويل CVE إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 cve
429.57 mur

1.00000 CVE = 0.42957 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:50 UTC
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CVE إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065688.57681.438081.662790.966718.2107
1GBP1.154611.2304102.2761.660491.919951.1161521.027
1USD0.938450.812744183.12391.349551.560430.907217.0896
1INR0.01128960.00977750.012030210.01623540.01877230.01091380.205592

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

CVE إلى AUD

CVE إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Mauritian Rupee
1 CVE0.42957 MUR
5 CVE2.14787 MUR
10 CVE4.29575 MUR
20 CVE8.59150 MUR
50 CVE21.47875 MUR
100 CVE42.95750 MUR
250 CVE107.39375 MUR
500 CVE214.78750 MUR
1000 CVE429.57500 MUR
2000 CVE859.15000 MUR
5000 CVE2147.87500 MUR
10000 CVE4295.75000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / اسكودو الرأس الأخضر
1 MUR2.32788 CVE
5 MUR11.63940 CVE
10 MUR23.27880 CVE
20 MUR46.55760 CVE
50 MUR116.39400 CVE
100 MUR232.78800 CVE
250 MUR581.97000 CVE
500 MUR1163.94000 CVE
1000 MUR2327.88000 CVE
2000 MUR4655.76000 CVE
5000 MUR11639.40000 CVE
10000 MUR23278.80000 CVE