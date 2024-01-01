20 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى روبية موريشية

تحويل CVE إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

20 cve
9.17 mur

Esc1.000 CVE = ₨0.4583 MUR

Mid-market exchange rate at 19:04
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CVE إلى MUR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7591.5021.6590.94620.849
1 GBP1.16811.277107.1871.7541.9381.10524.355
1 USD0.9150.783183.941.3741.5180.86519.072
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Mauritian Rupee
1 CVE٠٫٤٥٨٣١ MUR
5 CVE٢٫٢٩١٥٦ MUR
10 CVE٤٫٥٨٣١٢ MUR
20 CVE٩٫١٦٦٢٤ MUR
50 CVE٢٢٫٩١٥٦٠ MUR
100 CVE٤٥٫٨٣١٢٠ MUR
250 CVE١١٤٫٥٧٨٠٠ MUR
500 CVE٢٢٩٫١٥٦٠٠ MUR
1000 CVE٤٥٨٫٣١٢٠٠ MUR
2000 CVE٩١٦٫٦٢٤٠٠ MUR
5000 CVE٢٬٢٩١٫٥٦٠٠٠ MUR
10000 CVE٤٬٥٨٣٫١٢٠٠٠ MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / اسكودو الرأس الأخضر
1 MUR٢٫١٨١٩٢ CVE
5 MUR١٠٫٩٠٩٦٠ CVE
10 MUR٢١٫٨١٩٢٠ CVE
20 MUR٤٣٫٦٣٨٤٠ CVE
50 MUR١٠٩٫٠٩٦٠٠ CVE
100 MUR٢١٨٫١٩٢٠٠ CVE
250 MUR٥٤٥٫٤٨٠٠٠ CVE
500 MUR١٬٠٩٠٫٩٦٠٠٠ CVE
1000 MUR٢٬١٨١٫٩٢٠٠٠ CVE
2000 MUR٤٬٣٦٣٫٨٤٠٠٠ CVE
5000 MUR١٠٬٩٠٩٫٦٠٠٠٠ CVE
10000 MUR٢١٬٨١٩٫٢٠٠٠٠ CVE