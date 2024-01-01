50 روبية موريشية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل MUR إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

50 mur
110.26 cve

1.00000 MUR = 2.20519 CVE

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / اسكودو الرأس الأخضر
1 MUR2.20519 CVE
5 MUR11.02595 CVE
10 MUR22.05190 CVE
20 MUR44.10380 CVE
50 MUR110.25950 CVE
100 MUR220.51900 CVE
250 MUR551.29750 CVE
500 MUR1102.59500 CVE
1000 MUR2205.19000 CVE
2000 MUR4410.38000 CVE
5000 MUR11025.95000 CVE
10000 MUR22051.90000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Mauritian Rupee
1 CVE0.45348 MUR
5 CVE2.26738 MUR
10 CVE4.53476 MUR
20 CVE9.06952 MUR
50 CVE22.67380 MUR
100 CVE45.34760 MUR
250 CVE113.36900 MUR
500 CVE226.73800 MUR
1000 CVE453.47600 MUR
2000 CVE906.95200 MUR
5000 CVE2267.38000 MUR
10000 CVE4534.76000 MUR