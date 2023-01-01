إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ريال عماني

تحويل CVE إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 cve
3.703 omr

1.00000 CVE = 0.00370 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:53 UTC
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CVE إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065588.57411.438111.663150.966718.2222
1GBP1.154611.23015102.2611.660331.920161.1161521.038
1USD0.93850.812909183.12911.34971.560910.907317.102
1INR0.011290.009778870.012029510.01623620.0187770.01091430.205728

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الريال العماني
1 CVE0.00370 OMR
5 CVE0.01852 OMR
10 CVE0.03703 OMR
20 CVE0.07406 OMR
50 CVE0.18516 OMR
100 CVE0.37032 OMR
250 CVE0.92579 OMR
500 CVE1.85157 OMR
1000 CVE3.70315 OMR
2000 CVE7.40630 OMR
5000 CVE18.51575 OMR
10000 CVE37.03150 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / اسكودو الرأس الأخضر
1 OMR270.04100 CVE
5 OMR1350.20500 CVE
10 OMR2700.41000 CVE
20 OMR5400.82000 CVE
50 OMR13502.05000 CVE
100 OMR27004.10000 CVE
250 OMR67510.25000 CVE
500 OMR135020.50000 CVE
1000 OMR270041.00000 CVE
2000 OMR540082.00000 CVE
5000 OMR1350205.00000 CVE
10000 OMR2700410.00000 CVE