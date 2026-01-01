إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ريال عماني
حوّل CVE إلى OMR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من CVE إلى OMR،
يستخدم مخططنا التفاعلي من CVE إلى OMR متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من CVE إلى OMR اليوم
|CVE
|OMR
|1 CVE
|0.004 OMR
|5 CVE
|0.020 OMR
|10 CVE
|0.040 OMR
|20 CVE
|0.081 OMR
|50 CVE
|0.202 OMR
|100 CVE
|0.403 OMR
|250 CVE
|1.008 OMR
|500 CVE
|2.016 OMR
|1000 CVE
|4.032 OMR
|2000 CVE
|8.063 OMR
|5000 CVE
|20.158 OMR
|10000 CVE
|40.316 OMR
|OMR
|CVE
|1 OMR
|248.04 CVE
|5 OMR
|1,240.20 CVE
|10 OMR
|2,480.39 CVE
|20 OMR
|4,960.78 CVE
|50 OMR
|12,401.95 CVE
|100 OMR
|24,803.90 CVE
|250 OMR
|62,009.75 CVE
|500 OMR
|124,019.50 CVE
|1000 OMR
|248,039 CVE
|2000 OMR
|496,078 CVE
|5000 OMR
|1,240,195 CVE
|10000 OMR
|2,480,390 CVE