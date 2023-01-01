إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ريال عماني
تحويل CVE إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ريال عماني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Cape Verdean escudo
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الريال العماني / اسكودو الرأس الأخضر
|1 OMR
|270.04100 CVE
|5 OMR
|1350.20500 CVE
|10 OMR
|2700.41000 CVE
|20 OMR
|5400.82000 CVE
|50 OMR
|13502.05000 CVE
|100 OMR
|27004.10000 CVE
|250 OMR
|67510.25000 CVE
|500 OMR
|135020.50000 CVE
|1000 OMR
|270041.00000 CVE
|2000 OMR
|540082.00000 CVE
|5000 OMR
|1350205.00000 CVE
|10000 OMR
|2700410.00000 CVE