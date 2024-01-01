Cape Verde escudosundan Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile CVE → OMR çevirin

1.000 cve
3,720 omr

1,000 CVE = 0,003720 OMR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Umman Riyali
1 CVE0,00372 OMR
5 CVE0,01860 OMR
10 CVE0,03720 OMR
20 CVE0,07440 OMR
50 CVE0,18599 OMR
100 CVE0,37198 OMR
250 CVE0,92996 OMR
500 CVE1,85992 OMR
1000 CVE3,71984 OMR
2000 CVE7,43968 OMR
5000 CVE18,59920 OMR
10000 CVE37,19840 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Cape Verde Escudosu
1 OMR268,82900 CVE
5 OMR1.344,14500 CVE
10 OMR2.688,29000 CVE
20 OMR5.376,58000 CVE
50 OMR13.441,45000 CVE
100 OMR26.882,90000 CVE
250 OMR67.207,25000 CVE
500 OMR134.414,50000 CVE
1000 OMR268.829,00000 CVE
2000 OMR537.658,00000 CVE
5000 OMR1.344.145,00000 CVE
10000 OMR2.688.290,00000 CVE