5000 Yemen riyalinden Cape Verde escudosuna
Reel döviz kuru ile OMR → CVE çevirin
OMR → CVE çevrim grafiği
1 OMR = 272,07400 CVE
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yemen riyalinden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Umman Riyali / Cape Verde Escudosu
|1 OMR
|272.07400 CVE
|5 OMR
|1360.37000 CVE
|10 OMR
|2720.74000 CVE
|20 OMR
|5441.48000 CVE
|50 OMR
|13603.70000 CVE
|100 OMR
|27207.40000 CVE
|250 OMR
|68018.50000 CVE
|500 OMR
|136037.00000 CVE
|1000 OMR
|272074.00000 CVE
|2000 OMR
|544148.00000 CVE
|5000 OMR
|1360370.00000 CVE
|10000 OMR
|2720740.00000 CVE