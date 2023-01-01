100 Yemen riyalinden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile OMR → CVE çevirin

100 omr
27207.40 cve

1.00000 OMR = 272.07400 CVE

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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OMR → CVE çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 OMR → 0 CVE
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yemen riyalinden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yemen riyali

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Umman Riyali / Cape Verde Escudosu
1 OMR272.07400 CVE
5 OMR1360.37000 CVE
10 OMR2720.74000 CVE
20 OMR5441.48000 CVE
50 OMR13603.70000 CVE
100 OMR27207.40000 CVE
250 OMR68018.50000 CVE
500 OMR136037.00000 CVE
1000 OMR272074.00000 CVE
2000 OMR544148.00000 CVE
5000 OMR1360370.00000 CVE
10000 OMR2720740.00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Umman Riyali
1 CVE0.00368 OMR
5 CVE0.01838 OMR
10 CVE0.03675 OMR
20 CVE0.07351 OMR
50 CVE0.18377 OMR
100 CVE0.36755 OMR
250 CVE0.91887 OMR
500 CVE1.83774 OMR
1000 CVE3.67547 OMR
2000 CVE7.35094 OMR
5000 CVE18.37735 OMR
10000 CVE36.75470 OMR