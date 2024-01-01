ألف إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ريال عماني

تحويل CVE إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 cve
3.801 omr

Esc1.000 CVE = ر.ع.0.003801 OMR

Mid-market exchange rate at 19:11
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CVE إلى OMR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7631.5021.660.94620.843
1 GBP1.16811.277107.1911.7541.9391.10524.347
1 USD0.9150.783183.9361.3741.5180.86519.065
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الريال العماني
1 CVE٠٫٠٠٣٨٠ OMR
5 CVE٠٫٠١٩٠٠ OMR
10 CVE٠٫٠٣٨٠١ OMR
20 CVE٠٫٠٧٦٠١ OMR
50 CVE٠٫١٩٠٠٣ OMR
100 CVE٠٫٣٨٠٠٦ OMR
250 CVE٠٫٩٥٠١٦ OMR
500 CVE١٫٩٠٠٣٢ OMR
1000 CVE٣٫٨٠٠٦٣ OMR
2000 CVE٧٫٦٠١٢٦ OMR
5000 CVE١٩٫٠٠٣١٥ OMR
10000 CVE٣٨٫٠٠٦٣٠ OMR
معدلات التحويل الريال العماني / اسكودو الرأس الأخضر
1 OMR٢٦٣٫١١٤٠٠ CVE
5 OMR١٬٣١٥٫٥٧٠٠٠ CVE
10 OMR٢٬٦٣١٫١٤٠٠٠ CVE
20 OMR٥٬٢٦٢٫٢٨٠٠٠ CVE
50 OMR١٣٬١٥٥٫٧٠٠٠٠ CVE
100 OMR٢٦٬٣١١٫٤٠٠٠٠ CVE
250 OMR٦٥٬٧٧٨٫٥٠٠٠٠ CVE
500 OMR١٣١٬٥٥٧٫٠٠٠٠٠ CVE
1000 OMR٢٦٣٬١١٤٫٠٠٠٠٠ CVE
2000 OMR٥٢٦٬٢٢٨٫٠٠٠٠٠ CVE
5000 OMR١٬٣١٥٬٥٧٠٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 OMR٢٬٦٣١٬١٤٠٫٠٠٠٠٠ CVE