5 ريال عماني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل OMR إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

5 omr
1,292.70 cve

ر.ع.1.000 OMR = Esc258.5 CVE

Mid-market exchange rate at 11:45
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

OMR إلى CVE مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11293.2651.511.6510.94721.593
1 GBP1.18111.313110.141.7831.951.11825.501
1 USD0.90.762183.8941.3581.4850.85219.424
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ريال عماني

OMR إلى USD

OMR إلى EUR

OMR إلى GBP

OMR إلى INR

OMR إلى JPY

OMR إلى RUB

OMR إلى AUD

OMR إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الريال العماني / اسكودو الرأس الأخضر
1 OMR٢٥٨٫٥٤٠٠٠ CVE
5 OMR١٬٢٩٢٫٧٠٠٠٠ CVE
10 OMR٢٬٥٨٥٫٤٠٠٠٠ CVE
20 OMR٥٬١٧٠٫٨٠٠٠٠ CVE
50 OMR١٢٬٩٢٧٫٠٠٠٠٠ CVE
100 OMR٢٥٬٨٥٤٫٠٠٠٠٠ CVE
250 OMR٦٤٬٦٣٥٫٠٠٠٠٠ CVE
500 OMR١٢٩٬٢٧٠٫٠٠٠٠٠ CVE
1000 OMR٢٥٨٬٥٤٠٫٠٠٠٠٠ CVE
2000 OMR٥١٧٬٠٨٠٫٠٠٠٠٠ CVE
5000 OMR١٬٢٩٢٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 OMR٢٬٥٨٥٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الريال العماني
1 CVE٠٫٠٠٣٨٧ OMR
5 CVE٠٫٠١٩٣٤ OMR
10 CVE٠٫٠٣٨٦٨ OMR
20 CVE٠٫٠٧٧٣٦ OMR
50 CVE٠٫١٩٣٣٩ OMR
100 CVE٠٫٣٨٦٧٩ OMR
250 CVE٠٫٩٦٦٩٧ OMR
500 CVE١٫٩٣٣٩٤ OMR
1000 CVE٣٫٨٦٧٨٨ OMR
2000 CVE٧٫٧٣٥٧٦ OMR
5000 CVE١٩٫٣٣٩٤٠ OMR
10000 CVE٣٨٫٦٧٨٨٠ OMR