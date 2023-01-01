إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى كرونة دنماركية

تحويل CVE إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٦٧٫٢٩ dkk

1.00000 CVE = 0.06729 DKK

متوسط سعر صرف السوق عند 8:45 UTC
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CVE إلى DKK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 DKK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.0653588.56211.438331.663310.965318.2043
1GBP1.1547311.23015102.2621.660831.920611.1146721.0203
1USD0.938650.812909183.12961.35011.561280.906117.0876
1INR0.01129150.009778820.012029410.01624090.01878130.01089980.205554

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / كرونة دانمركية
1 CVE0.06729 DKK
5 CVE0.33644 DKK
10 CVE0.67288 DKK
20 CVE1.34577 DKK
50 CVE3.36443 DKK
100 CVE6.72885 DKK
250 CVE16.82212 DKK
500 CVE33.64425 DKK
1000 CVE67.28850 DKK
2000 CVE134.57700 DKK
5000 CVE336.44250 DKK
10000 CVE672.88500 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / اسكودو الرأس الأخضر
1 DKK14.86140 CVE
5 DKK74.30700 CVE
10 DKK148.61400 CVE
20 DKK297.22800 CVE
50 DKK743.07000 CVE
100 DKK1486.14000 CVE
250 DKK3715.35000 CVE
500 DKK7430.70000 CVE
1000 DKK14861.40000 CVE
2000 DKK29722.80000 CVE
5000 DKK74307.00000 CVE
10000 DKK148614.00000 CVE