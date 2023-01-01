إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ليرة لبنانية

تحويل CVE إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
١٤٤٬٥٨٢ lbp

1.00000 CVE = 144.58200 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 8:47 UTC
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CVE إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865951.065788.58341.438221.663080.9665518.2156
1GBP1.154811.2306102.291.660761.920411.1161721.0342
1USD0.938350.812612183.12231.349551.560550.9069517.0926
1INR0.01128880.00977610.012030510.01623570.01877410.0109110.205632

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

CVE إلى AUD

CVE إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / جنيه لبناني
1 CVE144.58200 LBP
5 CVE722.91000 LBP
10 CVE1445.82000 LBP
20 CVE2891.64000 LBP
50 CVE7229.10000 LBP
100 CVE14458.20000 LBP
250 CVE36145.50000 LBP
500 CVE72291.00000 LBP
1000 CVE144582.00000 LBP
2000 CVE289164.00000 LBP
5000 CVE722910.00000 LBP
10000 CVE1445820.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / اسكودو الرأس الأخضر
1 LBP0.00692 CVE
5 LBP0.03458 CVE
10 LBP0.06917 CVE
20 LBP0.13833 CVE
50 LBP0.34582 CVE
100 LBP0.69165 CVE
250 LBP1.72913 CVE
500 LBP3.45825 CVE
1000 LBP6.91650 CVE
2000 LBP13.83300 CVE
5000 LBP34.58250 CVE
10000 LBP69.16500 CVE