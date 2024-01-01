Эскудо Кабо-Верде (CVE)
Название валюты
Эскудо Кабо-Верде
Символ валюты
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Обменный курс для CVE
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|JPY
|RUB
|AUD
|ZAR
|Из CVE
|0.00988
|0.00904
|0.00761
|0.82585
|1.54377
|0.86877
|0.01466
|0.17950
|В CVE
|101.26500
|110.59700
|131.45700
|1.21088
|0.64776
|1.15106
|68.20700
|5.57093
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