Эскудо Кабо-Верде (CVE)

Название валюты

Эскудо Кабо-Верде

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Обменный курс для CVE

 USD EUR GBP INR JPY RUB AUD ZAR
Из CVE0.00988 0.00904 0.00761 0.82585 1.54377 0.86877 0.01466 0.17950
В CVE101.26500 110.59700 131.45700 1.21088 0.64776 1.15106 68.20700 5.57093

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