إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى شلن تنزاني

تحويل CVE إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1000 cve
24098.10 tzs

1.00000 CVE = 24.09810 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 8:54 UTC
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CVE إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065888.60531.438141.663490.96718.2248
1GBP1.154611.2306102.3061.660511.920711.116521.0428
1USD0.938250.812612183.1351.349351.560790.907317.0996
1INR0.0112860.00977460.012028610.01623080.01877420.01091360.205685

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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CVE إلى GBP

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CVE إلى JPY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الشلن التنزاني
1 CVE24.09810 TZS
5 CVE120.49050 TZS
10 CVE240.98100 TZS
20 CVE481.96200 TZS
50 CVE1204.90500 TZS
100 CVE2409.81000 TZS
250 CVE6024.52500 TZS
500 CVE12049.05000 TZS
1000 CVE24098.10000 TZS
2000 CVE48196.20000 TZS
5000 CVE120490.50000 TZS
10000 CVE240981.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / اسكودو الرأس الأخضر
1 TZS0.04150 CVE
5 TZS0.20749 CVE
10 TZS0.41497 CVE
20 TZS0.82994 CVE
50 TZS2.07485 CVE
100 TZS4.14970 CVE
250 TZS10.37425 CVE
500 TZS20.74850 CVE
1000 TZS41.49700 CVE
2000 TZS82.99400 CVE
5000 TZS207.48500 CVE
10000 TZS414.97000 CVE