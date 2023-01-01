إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى شلن تنزاني
تحويل CVE إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى شلن تنزاني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الشلن التنزاني
|1 CVE
|24.09810 TZS
|5 CVE
|120.49050 TZS
|10 CVE
|240.98100 TZS
|20 CVE
|481.96200 TZS
|50 CVE
|1204.90500 TZS
|100 CVE
|2409.81000 TZS
|250 CVE
|6024.52500 TZS
|500 CVE
|12049.05000 TZS
|1000 CVE
|24098.10000 TZS
|2000 CVE
|48196.20000 TZS
|5000 CVE
|120490.50000 TZS
|10000 CVE
|240981.00000 TZS