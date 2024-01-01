Cape Verde escudosundan Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile CVE → TZS çevirin

1.000 cve
24.878,40 tzs

1,000 CVE = 24,88 TZS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Cape Verde escudosundan Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Tanzanya Şilini
1 CVE24,87840 TZS
5 CVE124,39200 TZS
10 CVE248,78400 TZS
20 CVE497,56800 TZS
50 CVE1.243,92000 TZS
100 CVE2.487,84000 TZS
250 CVE6.219,60000 TZS
500 CVE12.439,20000 TZS
1000 CVE24.878,40000 TZS
2000 CVE49.756,80000 TZS
5000 CVE124.392,00000 TZS
10000 CVE248.784,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Cape Verde Escudosu
1 TZS0,04020 CVE
5 TZS0,20098 CVE
10 TZS0,40196 CVE
20 TZS0,80391 CVE
50 TZS2,00978 CVE
100 TZS4,01955 CVE
250 TZS10,04888 CVE
500 TZS20,09775 CVE
1000 TZS40,19550 CVE
2000 TZS80,39100 CVE
5000 TZS200,97750 CVE
10000 TZS401,95500 CVE