إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى بيزو فلبيني

تحويل CVE إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٥٤٧٫٠١ php

1.00000 CVE = 0.54701 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 8:53 UTC
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CVE إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 PHP
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065588.57411.438111.663150.966718.2222
1GBP1.154611.23015102.2611.660331.920161.1161521.038
1USD0.93850.812909183.12911.34971.560910.907317.102
1INR0.011290.009778870.012029510.01623620.0187770.01091430.205728

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Philippine Peso
1 CVE0.54701 PHP
5 CVE2.73503 PHP
10 CVE5.47007 PHP
20 CVE10.94014 PHP
50 CVE27.35035 PHP
100 CVE54.70070 PHP
250 CVE136.75175 PHP
500 CVE273.50350 PHP
1000 CVE547.00700 PHP
2000 CVE1094.01400 PHP
5000 CVE2735.03500 PHP
10000 CVE5470.07000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / اسكودو الرأس الأخضر
1 PHP1.82813 CVE
5 PHP9.14065 CVE
10 PHP18.28130 CVE
20 PHP36.56260 CVE
50 PHP91.40650 CVE
100 PHP182.81300 CVE
250 PHP457.03250 CVE
500 PHP914.06500 CVE
1000 PHP1828.13000 CVE
2000 PHP3656.26000 CVE
5000 PHP9140.65000 CVE
10000 PHP18281.30000 CVE