Cape Verde escudosundan Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile CVE → PHP çevirin

1.000 cve
547,14 php

1,000 CVE = 0,5471 PHP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Filipinler Pesosu
1 CVE0,54714 PHP
5 CVE2,73571 PHP
10 CVE5,47141 PHP
20 CVE10,94282 PHP
50 CVE27,35705 PHP
100 CVE54,71410 PHP
250 CVE136,78525 PHP
500 CVE273,57050 PHP
1000 CVE547,14100 PHP
2000 CVE1.094,28200 PHP
5000 CVE2.735,70500 PHP
10000 CVE5.471,41000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Cape Verde Escudosu
1 PHP1,82768 CVE
5 PHP9,13840 CVE
10 PHP18,27680 CVE
20 PHP36,55360 CVE
50 PHP91,38400 CVE
100 PHP182,76800 CVE
250 PHP456,92000 CVE
500 PHP913,84000 CVE
1000 PHP1.827,68000 CVE
2000 PHP3.655,36000 CVE
5000 PHP9.138,40000 CVE
10000 PHP18.276,80000 CVE