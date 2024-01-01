ألف إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى بيزو فلبيني

تحويل CVE إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 cve
565.45 php

Esc1.000 CVE = ₱0.5655 PHP

Mid-market exchange rate at 19:15
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CVE إلى PHP مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7531.5021.660.94620.854
1 GBP1.16811.277107.1681.7541.9381.10424.357
1 USD0.9150.783183.9351.3741.5180.86519.077
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Philippine Peso
1 CVE٠٫٥٦٥٤٥ PHP
5 CVE٢٫٨٢٧٢٥ PHP
10 CVE٥٫٦٥٤٥٠ PHP
20 CVE١١٫٣٠٩٠٠ PHP
50 CVE٢٨٫٢٧٢٥٠ PHP
100 CVE٥٦٫٥٤٥٠٠ PHP
250 CVE١٤١٫٣٦٢٥٠ PHP
500 CVE٢٨٢٫٧٢٥٠٠ PHP
1000 CVE٥٦٥٫٤٥٠٠٠ PHP
2000 CVE١٬١٣٠٫٩٠٠٠٠ PHP
5000 CVE٢٬٨٢٧٫٢٥٠٠٠ PHP
10000 CVE٥٬٦٥٤٫٥٠٠٠٠ PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / اسكودو الرأس الأخضر
1 PHP١٫٧٦٨٥٠ CVE
5 PHP٨٫٨٤٢٥٠ CVE
10 PHP١٧٫٦٨٥٠٠ CVE
20 PHP٣٥٫٣٧٠٠٠ CVE
50 PHP٨٨٫٤٢٥٠٠ CVE
100 PHP١٧٦٫٨٥٠٠٠ CVE
250 PHP٤٤٢٫١٢٥٠٠ CVE
500 PHP٨٨٤٫٢٥٠٠٠ CVE
1000 PHP١٬٧٦٨٫٥٠٠٠٠ CVE
2000 PHP٣٬٥٣٧٫٠٠٠٠٠ CVE
5000 PHP٨٬٨٤٢٫٥٠٠٠٠ CVE
10000 PHP١٧٬٦٨٥٫٠٠٠٠٠ CVE