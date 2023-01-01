5 بيزو فلبيني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل PHP إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

٥ php
٩٫٢١ cve

1.00000 PHP = 1.84221 CVE

Mid-market exchange rate at 00:11
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.072789.1951.465521.646510.9648518.7528
1GBP1.1532711.2371102.8651.690131.898851.1127321.6269
1USD0.932250.808342183.151.36621.534920.899517.4819
1INR0.01121140.009721490.012026510.01643050.01845960.01081780.210245

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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PHP إلى KRW

PHP إلى JPY

PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / اسكودو الرأس الأخضر
1 PHP1.84221 CVE
5 PHP9.21105 CVE
10 PHP18.42210 CVE
20 PHP36.84420 CVE
50 PHP92.11050 CVE
100 PHP184.22100 CVE
250 PHP460.55250 CVE
500 PHP921.10500 CVE
1000 PHP1842.21000 CVE
2000 PHP3684.42000 CVE
5000 PHP9211.05000 CVE
10000 PHP18422.10000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Philippine Peso
1 CVE0.54283 PHP
5 CVE2.71413 PHP
10 CVE5.42826 PHP
20 CVE10.85652 PHP
50 CVE27.14130 PHP
100 CVE54.28260 PHP
250 CVE135.70650 PHP
500 CVE271.41300 PHP
1000 CVE542.82600 PHP
2000 CVE1085.65200 PHP
5000 CVE2714.13000 PHP
10000 CVE5428.26000 PHP