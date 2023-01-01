10 بيزو فلبيني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل PHP إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٠ php
١٨٫٤٣ cve

1.00000 PHP = 1.84257 CVE

Mid-market exchange rate at 00:10
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.072789.1951.465471.646510.964918.7498
1GBP1.1532711.23715102.8691.690131.898931.1127921.6243
1USD0.932250.808309183.151.366151.534920.899517.4791
1INR0.01121140.00972110.012026510.01642990.01845960.01081780.210212

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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PHP إلى KRW

PHP إلى JPY

PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / اسكودو الرأس الأخضر
1 PHP1.84257 CVE
5 PHP9.21285 CVE
10 PHP18.42570 CVE
20 PHP36.85140 CVE
50 PHP92.12850 CVE
100 PHP184.25700 CVE
250 PHP460.64250 CVE
500 PHP921.28500 CVE
1000 PHP1842.57000 CVE
2000 PHP3685.14000 CVE
5000 PHP9212.85000 CVE
10000 PHP18425.70000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Philippine Peso
1 CVE0.54272 PHP
5 CVE2.71360 PHP
10 CVE5.42720 PHP
20 CVE10.85440 PHP
50 CVE27.13600 PHP
100 CVE54.27200 PHP
250 CVE135.68000 PHP
500 CVE271.36000 PHP
1000 CVE542.72000 PHP
2000 CVE1085.44000 PHP
5000 CVE2713.60000 PHP
10000 CVE5427.20000 PHP