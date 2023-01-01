إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ريال سعودي

تحويل CVE إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 cve
36.08 sar

1.00000 CVE = 0.03608 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:54 UTC
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CVE إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065688.59131.438191.663310.966918.2203
1GBP1.154611.2304102.2921.660611.920551.1163821.0381
1USD0.938450.812744183.13751.349651.560910.9073517.0986
1INR0.01128780.00977590.012028310.01623390.01877510.01091380.205667

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / ريال سعودي
1 CVE0.03608 SAR
5 CVE0.18042 SAR
10 CVE0.36085 SAR
20 CVE0.72169 SAR
50 CVE1.80423 SAR
100 CVE3.60847 SAR
250 CVE9.02117 SAR
500 CVE18.04235 SAR
1000 CVE36.08470 SAR
2000 CVE72.16940 SAR
5000 CVE180.42350 SAR
10000 CVE360.84700 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / اسكودو الرأس الأخضر
1 SAR27.71260 CVE
5 SAR138.56300 CVE
10 SAR277.12600 CVE
20 SAR554.25200 CVE
50 SAR1385.63000 CVE
100 SAR2771.26000 CVE
250 SAR6928.15000 CVE
500 SAR13856.30000 CVE
1000 SAR27712.60000 CVE
2000 SAR55425.20000 CVE
5000 SAR138563.00000 CVE
10000 SAR277126.00000 CVE