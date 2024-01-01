Cape Verde escudosundan Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile CVE → SAR çevirin

1.000 cve
36,24 sar

1,000 CVE = 0,03624 SAR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Arabistan Riyali
1 CVE0,03624 SAR
5 CVE0,18120 SAR
10 CVE0,36240 SAR
20 CVE0,72481 SAR
50 CVE1,81202 SAR
100 CVE3,62404 SAR
250 CVE9,06010 SAR
500 CVE18,12020 SAR
1000 CVE36,24040 SAR
2000 CVE72,48080 SAR
5000 CVE181,20200 SAR
10000 CVE362,40400 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Cape Verde Escudosu
1 SAR27,59350 CVE
5 SAR137,96750 CVE
10 SAR275,93500 CVE
20 SAR551,87000 CVE
50 SAR1.379,67500 CVE
100 SAR2.759,35000 CVE
250 SAR6.898,37500 CVE
500 SAR13.796,75000 CVE
1000 SAR27.593,50000 CVE
2000 SAR55.187,00000 CVE
5000 SAR137.967,50000 CVE
10000 SAR275.935,00000 CVE