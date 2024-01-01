bin Arabistan riyalinden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile SAR → CVE çevirin

1.000 sar
27.294,60 cve

1,000SR SAR = 27,29Esc CVE

07:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → CVE çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → CVESon 30 günSon 90 gün
Yüksek27,363527,6085
Düşük26,969426,9694
Ortalama27,174527,2964
Değişim-0.25%-0.77%
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1 SAR → CVE istatistikleri

SAR → CVE kurunun performansı son 30 günde en yüksek 27,3635, en düşük 26,9694 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 27,1745 oldu. SAR → CVE kurundaki değişiklik -0.25 değerindeydi.

SAR → CVE kurunun performansı son 90 günde en yüksek 27,6085, en düşük 26,9694 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 27,2964 oldu. SAR → CVE kurundaki değişiklik -0.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,747278,91,3870,92658,1351,5350,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,395201,13210,66841,9251,1070,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Cape Verde Escudosu
1 SAR27,29460 CVE
5 SAR136,47300 CVE
10 SAR272,94600 CVE
20 SAR545,89200 CVE
50 SAR1.364,73000 CVE
100 SAR2.729,46000 CVE
250 SAR6.823,65000 CVE
500 SAR13.647,30000 CVE
1000 SAR27.294,60000 CVE
2000 SAR54.589,20000 CVE
5000 SAR136.473,00000 CVE
10000 SAR272.946,00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Arabistan Riyali
1 CVE0,03664 SAR
5 CVE0,18319 SAR
10 CVE0,36637 SAR
20 CVE0,73274 SAR
50 CVE1,83186 SAR
100 CVE3,66372 SAR
250 CVE9,15930 SAR
500 CVE18,31860 SAR
1000 CVE36,63720 SAR
2000 CVE73,27440 SAR
5000 CVE183,18600 SAR
10000 CVE366,37200 SAR