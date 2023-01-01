إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى بيزو كولومبي

تحويل CVE إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٣٧٬٧٢٠٫٦٠ cop

1.00000 CVE = 37.72060 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 8:44 UTC
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CVE إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.0653588.56211.438331.663310.965318.2043
1GBP1.1547311.23015102.2621.660831.920611.1146721.0203
1USD0.938650.812909183.12961.35011.561280.906117.0876
1INR0.01129150.009778820.012029410.01624090.01878130.01089980.205554

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / البيزو الكولومبي
1 CVE37.72060 COP
5 CVE188.60300 COP
10 CVE377.20600 COP
20 CVE754.41200 COP
50 CVE1886.03000 COP
100 CVE3772.06000 COP
250 CVE9430.15000 COP
500 CVE18860.30000 COP
1000 CVE37720.60000 COP
2000 CVE75441.20000 COP
5000 CVE188603.00000 COP
10000 CVE377206.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / اسكودو الرأس الأخضر
1 COP0.02651 CVE
5 COP0.13255 CVE
10 COP0.26511 CVE
20 COP0.53021 CVE
50 COP1.32554 CVE
100 COP2.65107 CVE
250 COP6.62767 CVE
500 COP13.25535 CVE
1000 COP26.51070 CVE
2000 COP53.02140 CVE
5000 COP132.55350 CVE
10000 COP265.10700 CVE