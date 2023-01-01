إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار فيجي

تحويل CVE إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٢١٫٨٤ fjd

1.00000 CVE = 0.02184 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:46 UTC
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CVE إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86621.065688.5861.438451.663440.965518.2082
1GBP1.1544711.23025102.2741.660711.920471.1146421.0217
1USD0.938450.812843183.13251.34991.561040.9060517.0873
1INR0.01128850.009777680.01202910.01623790.01877770.01089890.205543

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار فيجي
1 CVE0.02184 FJD
5 CVE0.10918 FJD
10 CVE0.21836 FJD
20 CVE0.43672 FJD
50 CVE1.09181 FJD
100 CVE2.18361 FJD
250 CVE5.45903 FJD
500 CVE10.91805 FJD
1000 CVE21.83610 FJD
2000 CVE43.67220 FJD
5000 CVE109.18050 FJD
10000 CVE218.36100 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / اسكودو الرأس الأخضر
1 FJD45.79580 CVE
5 FJD228.97900 CVE
10 FJD457.95800 CVE
20 FJD915.91600 CVE
50 FJD2289.79000 CVE
100 FJD4579.58000 CVE
250 FJD11448.95000 CVE
500 FJD22897.90000 CVE
1000 FJD45795.80000 CVE
2000 FJD91591.60000 CVE
5000 FJD228979.00000 CVE
10000 FJD457958.00000 CVE