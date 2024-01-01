Cape Verde escudosundan Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile CVE → FJD çevirin

1.000 cve
21,91 fjd

1,000 CVE = 0,02191 FJD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Fiji Doları
1 CVE0,02191 FJD
5 CVE0,10957 FJD
10 CVE0,21914 FJD
20 CVE0,43828 FJD
50 CVE1,09571 FJD
100 CVE2,19141 FJD
250 CVE5,47852 FJD
500 CVE10,95705 FJD
1000 CVE21,91410 FJD
2000 CVE43,82820 FJD
5000 CVE109,57050 FJD
10000 CVE219,14100 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Cape Verde Escudosu
1 FJD45,63270 CVE
5 FJD228,16350 CVE
10 FJD456,32700 CVE
20 FJD912,65400 CVE
50 FJD2.281,63500 CVE
100 FJD4.563,27000 CVE
250 FJD11.408,17500 CVE
500 FJD22.816,35000 CVE
1000 FJD45.632,70000 CVE
2000 FJD91.265,40000 CVE
5000 FJD228.163,50000 CVE
10000 FJD456.327,00000 CVE