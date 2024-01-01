50 Fiji dolarından Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile FJD → CVE çevirin

1,000FJ$ FJD = 46,10Esc CVE

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → CVE çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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CVE
1 FJD → CVESon 30 günSon 90 gün
Yüksek46,096446,0964
Düşük44,728844,4747
Ortalama45,413445,1383
Değişim0.97%3.20%
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1 FJD → CVE istatistikleri

FJD → CVE kurunun performansı son 30 günde en yüksek 46,0964, en düşük 44,7288 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 45,4134 oldu. FJD → CVE kurundaki değişiklik 0.97 değerindeydi.

FJD → CVE kurunun performansı son 90 günde en yüksek 46,0964, en düşük 44,4747 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 45,1383 oldu. FJD → CVE kurundaki değişiklik 3.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - CVE tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Çevrim kurları Fiji Doları / Cape Verde Escudosu
1 FJD46,09640 CVE
5 FJD230,48200 CVE
10 FJD460,96400 CVE
20 FJD921,92800 CVE
50 FJD2.304,82000 CVE
100 FJD4.609,64000 CVE
250 FJD11.524,10000 CVE
500 FJD23.048,20000 CVE
1000 FJD46.096,40000 CVE
2000 FJD92.192,80000 CVE
5000 FJD230.482,00000 CVE
10000 FJD460.964,00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Fiji Doları
1 CVE0,02169 FJD
5 CVE0,10847 FJD
10 CVE0,21694 FJD
20 CVE0,43387 FJD
50 CVE1,08469 FJD
100 CVE2,16937 FJD
250 CVE5,42343 FJD
500 CVE10,84685 FJD
1000 CVE21,69370 FJD
2000 CVE43,38740 FJD
5000 CVE108,46850 FJD
10000 CVE216,93700 FJD