إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار كندي
تحويل CVE إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار كندي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Cape Verdean escudo
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار كندي / اسكودو الرأس الأخضر
|1 CAD
|77.01280 CVE
|5 CAD
|385.06400 CVE
|10 CAD
|770.12800 CVE
|20 CAD
|1540.25600 CVE
|50 CAD
|3850.64000 CVE
|100 CAD
|7701.28000 CVE
|250 CAD
|19253.20000 CVE
|500 CAD
|38506.40000 CVE
|1000 CAD
|77012.80000 CVE
|2000 CAD
|154025.60000 CVE
|5000 CAD
|385064.00000 CVE
|10000 CAD
|770128.00000 CVE