إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار كندي

تحويل CVE إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 cve
12.98 cad

1.00000 CVE = 0.01298 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:45 UTC
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CVE إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.0653588.56211.438331.663310.965318.2043
1GBP1.1547311.23015102.2621.660831.920611.1146721.0203
1USD0.938650.812909183.12961.35011.561280.906117.0876
1INR0.01129150.009778820.012029410.01624090.01878130.01089980.205554

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار كندي
1 CVE0.01298 CAD
5 CVE0.06492 CAD
10 CVE0.12985 CAD
20 CVE0.25970 CAD
50 CVE0.64925 CAD
100 CVE1.29849 CAD
250 CVE3.24623 CAD
500 CVE6.49245 CAD
1000 CVE12.98490 CAD
2000 CVE25.96980 CAD
5000 CVE64.92450 CAD
10000 CVE129.84900 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / اسكودو الرأس الأخضر
1 CAD77.01280 CVE
5 CAD385.06400 CVE
10 CAD770.12800 CVE
20 CAD1540.25600 CVE
50 CAD3850.64000 CVE
100 CAD7701.28000 CVE
250 CAD19253.20000 CVE
500 CAD38506.40000 CVE
1000 CAD77012.80000 CVE
2000 CAD154025.60000 CVE
5000 CAD385064.00000 CVE
10000 CAD770128.00000 CVE