Cape Verde escudosundan Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile CVE → CAD çevirin

1.000 cve
13,31 cad

1,000 CVE = 0,01331 CAD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Kanada Doları
1 CVE0,01331 CAD
5 CVE0,06654 CAD
10 CVE0,13308 CAD
20 CVE0,26616 CAD
50 CVE0,66540 CAD
100 CVE1,33079 CAD
250 CVE3,32698 CAD
500 CVE6,65395 CAD
1000 CVE13,30790 CAD
2000 CVE26,61580 CAD
5000 CVE66,53950 CAD
10000 CVE133,07900 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Cape Verde Escudosu
1 CAD75,14360 CVE
5 CAD375,71800 CVE
10 CAD751,43600 CVE
20 CAD1.502,87200 CVE
50 CAD3.757,18000 CVE
100 CAD7.514,36000 CVE
250 CAD18.785,90000 CVE
500 CAD37.571,80000 CVE
1000 CAD75.143,60000 CVE
2000 CAD150.287,20000 CVE
5000 CAD375.718,00000 CVE
10000 CAD751.436,00000 CVE