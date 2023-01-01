إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى بات تايلاندي

تحويل CVE إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٣٤٧٫٦٢ thb

1.00000 CVE = 0.34762 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 8:55 UTC
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CVE إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065688.58711.438081.663440.9668518.2284
1GBP1.154611.23035102.2831.660421.920621.1163321.0466
1USD0.938450.812777183.13351.349551.561040.907417.1062
1INR0.01128830.009776770.012028810.01623350.01877750.0109150.205768

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / باهت تايلندي
1 CVE0.34762 THB
5 CVE1.73809 THB
10 CVE3.47619 THB
20 CVE6.95238 THB
50 CVE17.38095 THB
100 CVE34.76190 THB
250 CVE86.90475 THB
500 CVE173.80950 THB
1000 CVE347.61900 THB
2000 CVE695.23800 THB
5000 CVE1738.09500 THB
10000 CVE3476.19000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / اسكودو الرأس الأخضر
1 THB2.87671 CVE
5 THB14.38355 CVE
10 THB28.76710 CVE
20 THB57.53420 CVE
50 THB143.83550 CVE
100 THB287.67100 CVE
250 THB719.17750 CVE
500 THB1438.35500 CVE
1000 THB2876.71000 CVE
2000 THB5753.42000 CVE
5000 THB14383.55000 CVE
10000 THB28767.10000 CVE