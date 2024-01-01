Cape Verde escudosundan Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile CVE → THB çevirin

1.000 cve
353,90 thb

1,000 CVE = 0,3539 THB

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Tayland Bahtı
1 CVE0,35390 THB
5 CVE1,76949 THB
10 CVE3,53897 THB
20 CVE7,07794 THB
50 CVE17,69485 THB
100 CVE35,38970 THB
250 CVE88,47425 THB
500 CVE176,94850 THB
1000 CVE353,89700 THB
2000 CVE707,79400 THB
5000 CVE1.769,48500 THB
10000 CVE3.538,97000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Cape Verde Escudosu
1 THB2,82568 CVE
5 THB14,12840 CVE
10 THB28,25680 CVE
20 THB56,51360 CVE
50 THB141,28400 CVE
100 THB282,56800 CVE
250 THB706,42000 CVE
500 THB1.412,84000 CVE
1000 THB2.825,68000 CVE
2000 THB5.651,36000 CVE
5000 THB14.128,40000 CVE
10000 THB28.256,80000 CVE