إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل CVE إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٦٥٫١٩ ttd

1.00000 CVE = 0.06519 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:54 UTC
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CVE إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065688.58711.438081.663440.9668518.2284
1GBP1.154611.23035102.2831.660421.920621.1163321.0466
1USD0.938450.812777183.13351.349551.561040.907417.1062
1INR0.01128830.009776770.012028810.01623350.01877750.0109150.205768

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار ترينيداد وتوباغو
1 CVE0.06519 TTD
5 CVE0.32594 TTD
10 CVE0.65187 TTD
20 CVE1.30374 TTD
50 CVE3.25935 TTD
100 CVE6.51871 TTD
250 CVE16.29678 TTD
500 CVE32.59355 TTD
1000 CVE65.18710 TTD
2000 CVE130.37420 TTD
5000 CVE325.93550 TTD
10000 CVE651.87100 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / اسكودو الرأس الأخضر
1 TTD15.34050 CVE
5 TTD76.70250 CVE
10 TTD153.40500 CVE
20 TTD306.81000 CVE
50 TTD767.02500 CVE
100 TTD1534.05000 CVE
250 TTD3835.12500 CVE
500 TTD7670.25000 CVE
1000 TTD15340.50000 CVE
2000 TTD30681.00000 CVE
5000 TTD76702.50000 CVE
10000 TTD153405.00000 CVE