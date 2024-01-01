1 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل CVE إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1 cve
0.07 ttd

Esc1.000 CVE = TT$0.06688 TTD

Mid-market exchange rate at 19:31
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CVE إلى TTD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7721.5021.6590.94620.848
1 GBP1.16811.277107.1831.7541.9381.10424.349
1 USD0.9150.783183.941.3741.5180.86519.069
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار ترينيداد وتوباغو
1 CVE٠٫٠٦٦٨٨ TTD
5 CVE٠٫٣٣٤٤٢ TTD
10 CVE٠٫٦٦٨٨٤ TTD
20 CVE١٫٣٣٧٦٩ TTD
50 CVE٣٫٣٤٤٢١ TTD
100 CVE٦٫٦٨٨٤٣ TTD
250 CVE١٦٫٧٢١٠٨ TTD
500 CVE٣٣٫٤٤٢١٥ TTD
1000 CVE٦٦٫٨٨٤٣٠ TTD
2000 CVE١٣٣٫٧٦٨٦٠ TTD
5000 CVE٣٣٤٫٤٢١٥٠ TTD
10000 CVE٦٦٨٫٨٤٣٠٠ TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / اسكودو الرأس الأخضر
1 TTD١٤٫٩٥١٢٠ CVE
5 TTD٧٤٫٧٥٦٠٠ CVE
10 TTD١٤٩٫٥١٢٠٠ CVE
20 TTD٢٩٩٫٠٢٤٠٠ CVE
50 TTD٧٤٧٫٥٦٠٠٠ CVE
100 TTD١٬٤٩٥٫١٢٠٠٠ CVE
250 TTD٣٬٧٣٧٫٨٠٠٠٠ CVE
500 TTD٧٬٤٧٥٫٦٠٠٠٠ CVE
1000 TTD١٤٬٩٥١٫٢٠٠٠٠ CVE
2000 TTD٢٩٬٩٠٢٫٤٠٠٠٠ CVE
5000 TTD٧٤٬٧٥٦٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 TTD١٤٩٬٥١٢٫٠٠٠٠٠ CVE