10 آلاف إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل CVE إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

10,000 cve
668.85 ttd

Esc1.000 CVE = TT$0.06689 TTD

Mid-market exchange rate at 19:32
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CVE إلى TTD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.771.5021.6590.94620.849
1 GBP1.16811.277107.1811.7541.9381.10424.35
1 USD0.9150.783183.9391.3741.5180.86519.07
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار ترينيداد وتوباغو
1 CVE٠٫٠٦٦٨٩ TTD
5 CVE٠٫٣٣٤٤٣ TTD
10 CVE٠٫٦٦٨٨٥ TTD
20 CVE١٫٣٣٧٧٠ TTD
50 CVE٣٫٣٤٤٢٥ TTD
100 CVE٦٫٦٨٨٥٠ TTD
250 CVE١٦٫٧٢١٢٥ TTD
500 CVE٣٣٫٤٤٢٥٠ TTD
1000 CVE٦٦٫٨٨٥٠٠ TTD
2000 CVE١٣٣٫٧٧٠٠٠ TTD
5000 CVE٣٣٤٫٤٢٥٠٠ TTD
10000 CVE٦٦٨٫٨٥٠٠٠ TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / اسكودو الرأس الأخضر
1 TTD١٤٫٩٥١٠٠ CVE
5 TTD٧٤٫٧٥٥٠٠ CVE
10 TTD١٤٩٫٥١٠٠٠ CVE
20 TTD٢٩٩٫٠٢٠٠٠ CVE
50 TTD٧٤٧٫٥٥٠٠٠ CVE
100 TTD١٬٤٩٥٫١٠٠٠٠ CVE
250 TTD٣٬٧٣٧٫٧٥٠٠٠ CVE
500 TTD٧٬٤٧٥٫٥٠٠٠٠ CVE
1000 TTD١٤٬٩٥١٫٠٠٠٠٠ CVE
2000 TTD٢٩٬٩٠٢٫٠٠٠٠٠ CVE
5000 TTD٧٤٬٧٥٥٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 TTD١٤٩٬٥١٠٫٠٠٠٠٠ CVE