5,000 دولار ترينيداد وتوباغو إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل TTD إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

5,000 ttd
74,832 cve

1.000 TTD = 14.97 CVE

Mid-market exchange rate at 16:18
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٢٩٠٫٣٩٣١٫٤٧٤١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٧٤
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٨١٠٥٫٨٣١٫٧٢٦١٫٩٣٨١٫١٢٣٢١٫٥١٢
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٩٦١٫٣٥١٫٥١٦٠٫٨٧٨١٦٫٨٣
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ترينيداد وتوباغو

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / اسكودو الرأس الأخضر
1 TTD١٤٫٩٦٦٤٠ CVE
5 TTD٧٤٫٨٣٢٠٠ CVE
10 TTD١٤٩٫٦٦٤٠٠ CVE
20 TTD٢٩٩٫٣٢٨٠٠ CVE
50 TTD٧٤٨٫٣٢٠٠٠ CVE
100 TTD١٬٤٩٦٫٦٤٠٠٠ CVE
250 TTD٣٬٧٤١٫٦٠٠٠٠ CVE
500 TTD٧٬٤٨٣٫٢٠٠٠٠ CVE
1000 TTD١٤٬٩٦٦٫٤٠٠٠٠ CVE
2000 TTD٢٩٬٩٣٢٫٨٠٠٠٠ CVE
5000 TTD٧٤٬٨٣٢٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 TTD١٤٩٬٦٦٤٫٠٠٠٠٠ CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار ترينيداد وتوباغو
1 CVE٠٫٠٦٦٨٢ TTD
5 CVE٠٫٣٣٤٠٨ TTD
10 CVE٠٫٦٦٨١٦ TTD
20 CVE١٫٣٣٦٣٣ TTD
50 CVE٣٫٣٤٠٨٢ TTD
100 CVE٦٫٦٨١٦٤ TTD
250 CVE١٦٫٧٠٤١٠ TTD
500 CVE٣٣٫٤٠٨٢٠ TTD
1000 CVE٦٦٫٨١٦٤٠ TTD
2000 CVE١٣٣٫٦٣٢٨٠ TTD
5000 CVE٣٣٤٫٠٨٢٠٠ TTD
10000 CVE٦٦٨٫١٦٤٠٠ TTD