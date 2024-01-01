500 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل CVE إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

500 cve
33.44 ttd

Esc1.000 CVE = TT$0.06688 TTD

Mid-market exchange rate at 19:33
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

CVE إلى TTD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.771.5021.660.94520.849
1 GBP1.16811.277107.1771.7541.9381.10424.349
1 USD0.9150.783183.9391.3741.5180.86519.07
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

CVE إلى AUD

CVE إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار ترينيداد وتوباغو
1 CVE٠٫٠٦٦٨٨ TTD
5 CVE٠٫٣٣٤٤٢ TTD
10 CVE٠٫٦٦٨٨٤ TTD
20 CVE١٫٣٣٧٦٧ TTD
50 CVE٣٫٣٤٤١٩ TTD
100 CVE٦٫٦٨٨٣٧ TTD
250 CVE١٦٫٧٢٠٩٣ TTD
500 CVE٣٣٫٤٤١٨٥ TTD
1000 CVE٦٦٫٨٨٣٧٠ TTD
2000 CVE١٣٣٫٧٦٧٤٠ TTD
5000 CVE٣٣٤٫٤١٨٥٠ TTD
10000 CVE٦٦٨٫٨٣٧٠٠ TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / اسكودو الرأس الأخضر
1 TTD١٤٫٩٥١٣٠ CVE
5 TTD٧٤٫٧٥٦٥٠ CVE
10 TTD١٤٩٫٥١٣٠٠ CVE
20 TTD٢٩٩٫٠٢٦٠٠ CVE
50 TTD٧٤٧٫٥٦٥٠٠ CVE
100 TTD١٬٤٩٥٫١٣٠٠٠ CVE
250 TTD٣٬٧٣٧٫٨٢٥٠٠ CVE
500 TTD٧٬٤٧٥٫٦٥٠٠٠ CVE
1000 TTD١٤٬٩٥١٫٣٠٠٠٠ CVE
2000 TTD٢٩٬٩٠٢٫٦٠٠٠٠ CVE
5000 TTD٧٤٬٧٥٦٫٥٠٠٠٠ CVE
10000 TTD١٤٩٬٥١٣٫٠٠٠٠٠ CVE