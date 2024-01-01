Cape Verde escudosundan Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile CVE → TTD çevirin

1.000 cve
65,50 ttd

1,000 CVE = 0,06550 TTD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Trinidad ve Tobago Doları
1 CVE0,06550 TTD
5 CVE0,32749 TTD
10 CVE0,65499 TTD
20 CVE1,30997 TTD
50 CVE3,27494 TTD
100 CVE6,54987 TTD
250 CVE16,37468 TTD
500 CVE32,74935 TTD
1000 CVE65,49870 TTD
2000 CVE130,99740 TTD
5000 CVE327,49350 TTD
10000 CVE654,98700 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Cape Verde Escudosu
1 TTD15,26750 CVE
5 TTD76,33750 CVE
10 TTD152,67500 CVE
20 TTD305,35000 CVE
50 TTD763,37500 CVE
100 TTD1.526,75000 CVE
250 TTD3.816,87500 CVE
500 TTD7.633,75000 CVE
1000 TTD15.267,50000 CVE
2000 TTD30.535,00000 CVE
5000 TTD76.337,50000 CVE
10000 TTD152.675,00000 CVE