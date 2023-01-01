إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى فلورن أروبي

تحويل CVE إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
١٧٫٤١ awg

1.00000 CVE = 0.01741 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 8:41 UTC
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CVE إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865951.0652588.5581.437981.663540.96518.2028
1GBP1.154811.23015102.2671.660581.921061.1143821.0206
1USD0.938750.812909183.13351.34991.561650.905917.0878
1INR0.0112920.009778360.012028810.01623770.01878480.01089690.205547

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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CVE إلى GBP

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CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Aruban Florin
1 CVE0.01741 AWG
5 CVE0.08704 AWG
10 CVE0.17408 AWG
20 CVE0.34816 AWG
50 CVE0.87040 AWG
100 CVE1.74080 AWG
250 CVE4.35200 AWG
500 CVE8.70400 AWG
1000 CVE17.40800 AWG
2000 CVE34.81600 AWG
5000 CVE87.04000 AWG
10000 CVE174.08000 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / اسكودو الرأس الأخضر
1 AWG57.44480 CVE
5 AWG287.22400 CVE
10 AWG574.44800 CVE
20 AWG1148.89600 CVE
50 AWG2872.24000 CVE
100 AWG5744.48000 CVE
250 AWG14361.20000 CVE
500 AWG28722.40000 CVE
1000 AWG57444.80000 CVE
2000 AWG114889.60000 CVE
5000 AWG287224.00000 CVE
10000 AWG574448.00000 CVE