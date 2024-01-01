50 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى فلورن أروبي

تحويل CVE إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

50 cve
0.88 awg

Esc1.000 CVE = ƒ0.01767 AWG

Mid-market exchange rate at 18:12
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CVE إلى AWG مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7721.5021.6590.94620.886
1 GBP1.16811.277107.1531.7541.9381.10524.386
1 USD0.9150.783183.9371.3741.5180.86519.102
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Aruban Florin
1 CVE٠٫٠١٧٦٧ AWG
5 CVE٠٫٠٨٨٣٥ AWG
10 CVE٠٫١٧٦٦٩ AWG
20 CVE٠٫٣٥٣٣٨ AWG
50 CVE٠٫٨٨٣٤٦ AWG
100 CVE١٫٧٦٦٩١ AWG
250 CVE٤٫٤١٧٢٨ AWG
500 CVE٨٫٨٣٤٥٥ AWG
1000 CVE١٧٫٦٦٩١٠ AWG
2000 CVE٣٥٫٣٣٨٢٠ AWG
5000 CVE٨٨٫٣٤٥٥٠ AWG
10000 CVE١٧٦٫٦٩١٠٠ AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / اسكودو الرأس الأخضر
1 AWG٥٦٫٥٩٦١٠ CVE
5 AWG٢٨٢٫٩٨٠٥٠ CVE
10 AWG٥٦٥٫٩٦١٠٠ CVE
20 AWG١٬١٣١٫٩٢٢٠٠ CVE
50 AWG٢٬٨٢٩٫٨٠٥٠٠ CVE
100 AWG٥٬٦٥٩٫٦١٠٠٠ CVE
250 AWG١٤٬١٤٩٫٠٢٥٠٠ CVE
500 AWG٢٨٬٢٩٨٫٠٥٠٠٠ CVE
1000 AWG٥٦٬٥٩٦٫١٠٠٠٠ CVE
2000 AWG١١٣٬١٩٢٫٢٠٠٠٠ CVE
5000 AWG٢٨٢٬٩٨٠٫٥٠٠٠٠ CVE
10000 AWG٥٦٥٬٩٦١٫٠٠٠٠٠ CVE