إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دونغ فيتنامي
تحويل CVE إلى VND بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دونغ فيتنامي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Cape Verdean escudo
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Vietnamese Dong
|1 CVE
|233.84300 VND
|5 CVE
|1169.21500 VND
|10 CVE
|2338.43000 VND
|20 CVE
|4676.86000 VND
|50 CVE
|11692.15000 VND
|100 CVE
|23384.30000 VND
|250 CVE
|58460.75000 VND
|500 CVE
|116921.50000 VND
|1000 CVE
|233843.00000 VND
|2000 CVE
|467686.00000 VND
|5000 CVE
|1169215.00000 VND
|10000 CVE
|2338430.00000 VND