إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دونغ فيتنامي

تحويل CVE إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٢٣٣٬٨٤٣ vnd

1.00000 CVE = 233.84300 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 8:54 UTC
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CVE إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.065588.5831.437791.66290.9665518.2223
1GBP1.1548711.2306102.3091.660571.920561.1162421.0458
1USD0.93850.812612183.13751.34941.560670.9071517.1021
1INR0.01128880.009774310.012028310.01623090.01877220.01091140.205709

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

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CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Vietnamese Dong
1 CVE233.84300 VND
5 CVE1169.21500 VND
10 CVE2338.43000 VND
20 CVE4676.86000 VND
50 CVE11692.15000 VND
100 CVE23384.30000 VND
250 CVE58460.75000 VND
500 CVE116921.50000 VND
1000 CVE233843.00000 VND
2000 CVE467686.00000 VND
5000 CVE1169215.00000 VND
10000 CVE2338430.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / اسكودو الرأس الأخضر
1 VND0.00428 CVE
5 VND0.02138 CVE
10 VND0.04276 CVE
20 VND0.08553 CVE
50 VND0.21382 CVE
100 VND0.42764 CVE
250 VND1.06909 CVE
500 VND2.13819 CVE
1000 VND4.27637 CVE
2000 VND8.55274 CVE
5000 VND21.38185 CVE
10000 VND42.76370 CVE