10 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دونغ فيتنامي

تحويل CVE إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

10 cve
2,480 vnd

Esc1.000 CVE = ₫248.0 VND

Mid-market exchange rate at 19:34
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CVE إلى VND مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7641.5021.660.94520.844
1 GBP1.16811.277107.181.7541.9391.10424.346
1 USD0.9150.783183.9451.3741.5180.86519.068
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Vietnamese Dong
1 CVE٢٤٨٫٠٣٨٠٠ VND
5 CVE١٬٢٤٠٫١٩٠٠٠ VND
10 CVE٢٬٤٨٠٫٣٨٠٠٠ VND
20 CVE٤٬٩٦٠٫٧٦٠٠٠ VND
50 CVE١٢٬٤٠١٫٩٠٠٠٠ VND
100 CVE٢٤٬٨٠٣٫٨٠٠٠٠ VND
250 CVE٦٢٬٠٠٩٫٥٠٠٠٠ VND
500 CVE١٢٤٬٠١٩٫٠٠٠٠٠ VND
1000 CVE٢٤٨٬٠٣٨٫٠٠٠٠٠ VND
2000 CVE٤٩٦٬٠٧٦٫٠٠٠٠٠ VND
5000 CVE١٬٢٤٠٬١٩٠٫٠٠٠٠٠ VND
10000 CVE٢٬٤٨٠٬٣٨٠٫٠٠٠٠٠ VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / اسكودو الرأس الأخضر
1000 VND٤٫٠٣١٦٣ CVE
2000 VND٨٫٠٦٣٢٦ CVE
5000 VND٢٠٫١٥٨١٥ CVE
10000 VND٤٠٫٣١٦٣٠ CVE
20000 VND٨٠٫٦٣٢٦٠ CVE
50000 VND٢٠١٫٥٨١٥٠ CVE
100000 VND٤٠٣٫١٦٣٠٠ CVE
200000 VND٨٠٦٫٣٢٦٠٠ CVE
500000 VND٢٬٠١٥٫٨١٥٠٠ CVE
1000000 VND٤٬٠٣١٫٦٣٠٠٠ CVE
2000000 VND٨٬٠٦٣٫٢٦٠٠٠ CVE
5000000 VND٢٠٬١٥٨٫١٥٠٠٠ CVE