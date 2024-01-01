Cape Verde escudosundan Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile CVE → VND çevirin

1.000 cve
241.851 vnd

1,000 CVE = 241,9 VND

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Vietnam Dongu
1 CVE241,85100 VND
5 CVE1.209,25500 VND
10 CVE2.418,51000 VND
20 CVE4.837,02000 VND
50 CVE12.092,55000 VND
100 CVE24.185,10000 VND
250 CVE60.462,75000 VND
500 CVE120.925,50000 VND
1000 CVE241.851,00000 VND
2000 CVE483.702,00000 VND
5000 CVE1.209.255,00000 VND
10000 CVE2.418.510,00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Cape Verde Escudosu
1 VND0,00413 CVE
5 VND0,02067 CVE
10 VND0,04135 CVE
20 VND0,08270 CVE
50 VND0,20674 CVE
100 VND0,41348 CVE
250 VND1,03370 CVE
500 VND2,06739 CVE
1000 VND4,13478 CVE
2000 VND8,26956 CVE
5000 VND20,67390 CVE
10000 VND41,34780 CVE