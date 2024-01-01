100 bin Vietnam dongundan Cape Verde escudosuna
Reel döviz kuru ile VND → CVE çevirin
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VND → CVE çevrim grafiği
1 VND = 0,00411 CVE
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|1 VND → CVE
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0041
|0,0041
|Düşük
|0,0040
|0,0040
|Ortalama
|0,0041
|0,0040
|Değişim
|1.78%
|3.29%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → CVE istatistikleri
VND → CVE kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0041, en düşük 0,0040 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0041 oldu. VND → CVE kurundaki değişiklik 1.78 değerindeydi.
VND → CVE kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0041, en düşük 0,0040 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0040 oldu. VND → CVE kurundaki değişiklik 3.29 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Cape Verde Escudosu
|1000 VND
|4,11394 CVE
|2000 VND
|8,22788 CVE
|5000 VND
|20,56970 CVE
|10000 VND
|41,13940 CVE
|20000 VND
|82,27880 CVE
|50000 VND
|205,69700 CVE
|100000 VND
|411,39400 CVE
|200000 VND
|822,78800 CVE
|500000 VND
|2.056,97000 CVE
|1000000 VND
|4.113,94000 CVE
|2000000 VND
|8.227,88000 CVE
|5000000 VND
|20.569,70000 CVE
|Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Vietnam Dongu
|1 CVE
|243,07600 VND
|5 CVE
|1.215,38000 VND
|10 CVE
|2.430,76000 VND
|20 CVE
|4.861,52000 VND
|50 CVE
|12.153,80000 VND
|100 CVE
|24.307,60000 VND
|250 CVE
|60.769,00000 VND
|500 CVE
|121.538,00000 VND
|1000 CVE
|243.076,00000 VND
|2000 CVE
|486.152,00000 VND
|5000 CVE
|1.215.380,00000 VND
|10000 CVE
|2.430.760,00000 VND