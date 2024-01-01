5.000.000 Vietnam dongundan Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile VND → CVE çevirin

1,000₫ VND = 0,004113Esc CVE

02:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → CVE çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CVE
1 VND → CVESon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00410,0041
Düşük0,00400,0040
Ortalama0,00410,0040
Değişim1.77%3.28%
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1 VND → CVE istatistikleri

VND → CVE kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0041, en düşük 0,0040 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0041 oldu. VND → CVE kurundaki değişiklik 1.77 değerindeydi.

VND → CVE kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0041, en düşük 0,0040 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0040 oldu. VND → CVE kurundaki değişiklik 3.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - CVE tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3391.392,541,40234,653154,105
1 AUD0,65110,6140,871906,4740,91322,557100,315
1 EUR1,0591,62711,4181.475,261,48536,711163,265
1 SGD0,7471,1480,70511.040,331,04725,888115,128

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Cape Verde Escudosu
1000 VND4,11349 CVE
2000 VND8,22698 CVE
5000 VND20,56745 CVE
10000 VND41,13490 CVE
20000 VND82,26980 CVE
50000 VND205,67450 CVE
100000 VND411,34900 CVE
200000 VND822,69800 CVE
500000 VND2.056,74500 CVE
1000000 VND4.113,49000 CVE
2000000 VND8.226,98000 CVE
5000000 VND20.567,45000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Vietnam Dongu
1 CVE243,10300 VND
5 CVE1.215,51500 VND
10 CVE2.431,03000 VND
20 CVE4.862,06000 VND
50 CVE12.155,15000 VND
100 CVE24.310,30000 VND
250 CVE60.775,75000 VND
500 CVE121.551,50000 VND
1000 CVE243.103,00000 VND
2000 CVE486.206,00000 VND
5000 CVE1.215.515,00000 VND
10000 CVE2.431.030,00000 VND