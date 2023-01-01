إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى لاري جورجي

تحويل CVE إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

1000 cve
25.87 gel

1.00000 CVE = 0.02587 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 8:47 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

CVE إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 GEL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065688.58871.438351.663050.965818.2079
1GBP1.154611.23035102.2851.660731.920171.1151121.023
1USD0.938450.812777183.1351.34981.560670.9062517.087
1INR0.01128810.009776590.012028610.01623620.01877270.01090090.205533

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

CVE إلى AUD

CVE إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / لاري جورجي
1 CVE0.02587 GEL
5 CVE0.12935 GEL
10 CVE0.25871 GEL
20 CVE0.51741 GEL
50 CVE1.29354 GEL
100 CVE2.58707 GEL
250 CVE6.46767 GEL
500 CVE12.93535 GEL
1000 CVE25.87070 GEL
2000 CVE51.74140 GEL
5000 CVE129.35350 GEL
10000 CVE258.70700 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / اسكودو الرأس الأخضر
1 GEL38.65370 CVE
5 GEL193.26850 CVE
10 GEL386.53700 CVE
20 GEL773.07400 CVE
50 GEL1932.68500 CVE
100 GEL3865.37000 CVE
250 GEL9663.42500 CVE
500 GEL19326.85000 CVE
1000 GEL38653.70000 CVE
2000 GEL77307.40000 CVE
5000 GEL193268.50000 CVE
10000 GEL386537.00000 CVE