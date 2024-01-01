50 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى لاري جورجي

تحويل CVE إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

50 cve
1.33 gel

Esc1.000 CVE = ₾0.02659 GEL

Mid-market exchange rate at 18:33
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CVE إلى GEL مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7451.5021.660.94620.856
1 GBP1.16811.276107.141.7541.9381.10524.355
1 USD0.9150.783183.9391.3741.5180.86619.081
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / لاري جورجي
1 CVE٠٫٠٢٦٥٩ GEL
5 CVE٠٫١٣٢٩٣ GEL
10 CVE٠٫٢٦٥٨٦ GEL
20 CVE٠٫٥٣١٧٢ GEL
50 CVE١٫٣٢٩٣٠ GEL
100 CVE٢٫٦٥٨٦٠ GEL
250 CVE٦٫٦٤٦٥٠ GEL
500 CVE١٣٫٢٩٣٠٠ GEL
1000 CVE٢٦٫٥٨٦٠٠ GEL
2000 CVE٥٣٫١٧٢٠٠ GEL
5000 CVE١٣٢٫٩٣٠٠٠ GEL
10000 CVE٢٦٥٫٨٦٠٠٠ GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / اسكودو الرأس الأخضر
1 GEL٣٧٫٦١٣٨٠ CVE
5 GEL١٨٨٫٠٦٩٠٠ CVE
10 GEL٣٧٦٫١٣٨٠٠ CVE
20 GEL٧٥٢٫٢٧٦٠٠ CVE
50 GEL١٬٨٨٠٫٦٩٠٠٠ CVE
100 GEL٣٬٧٦١٫٣٨٠٠٠ CVE
250 GEL٩٬٤٠٣٫٤٥٠٠٠ CVE
500 GEL١٨٬٨٠٦٫٩٠٠٠٠ CVE
1000 GEL٣٧٬٦١٣٫٨٠٠٠٠ CVE
2000 GEL٧٥٬٢٢٧٫٦٠٠٠٠ CVE
5000 GEL١٨٨٬٠٦٩٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 GEL٣٧٦٬١٣٨٫٠٠٠٠٠ CVE