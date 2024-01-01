Cape Verde escudosundan Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile CVE → GEL çevirin

1.000 cve
25,79 gel

1,000 CVE = 0,02579 GEL

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Gürcistan Larisi
1 CVE0,02579 GEL
5 CVE0,12897 GEL
10 CVE0,25795 GEL
20 CVE0,51590 GEL
50 CVE1,28975 GEL
100 CVE2,57949 GEL
250 CVE6,44873 GEL
500 CVE12,89745 GEL
1000 CVE25,79490 GEL
2000 CVE51,58980 GEL
5000 CVE128,97450 GEL
10000 CVE257,94900 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Cape Verde Escudosu
1 GEL38,76730 CVE
5 GEL193,83650 CVE
10 GEL387,67300 CVE
20 GEL775,34600 CVE
50 GEL1.938,36500 CVE
100 GEL3.876,73000 CVE
250 GEL9.691,82500 CVE
500 GEL19.383,65000 CVE
1000 GEL38.767,30000 CVE
2000 GEL77.534,60000 CVE
5000 GEL193.836,50000 CVE
10000 GEL387.673,00000 CVE