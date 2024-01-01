50 Gürcistan larisinden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile GEL → CVE çevirin

1,000₾ GEL = 38,53Esc CVE

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → CVE çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CVE
1 GEL → CVESon 30 günSon 90 gün
Yüksek38,525138,5251
Düşük37,121036,2675
Ortalama37,638937,1407
Değişim2.86%3.66%
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1 GEL → CVE istatistikleri

GEL → CVE kurunun performansı son 30 günde en yüksek 38,5251, en düşük 37,1210 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 37,6389 oldu. GEL → CVE kurundaki değişiklik 2.86 değerindeydi.

GEL → CVE kurunun performansı son 90 günde en yüksek 38,5251, en düşük 36,2675 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 37,1407 oldu. GEL → CVE kurundaki değişiklik 3.66 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - CVE tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Cape Verde Escudosu
1 GEL38,52510 CVE
5 GEL192,62550 CVE
10 GEL385,25100 CVE
20 GEL770,50200 CVE
50 GEL1.926,25500 CVE
100 GEL3.852,51000 CVE
250 GEL9.631,27500 CVE
500 GEL19.262,55000 CVE
1000 GEL38.525,10000 CVE
2000 GEL77.050,20000 CVE
5000 GEL192.625,50000 CVE
10000 GEL385.251,00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Gürcistan Larisi
1 CVE0,02596 GEL
5 CVE0,12979 GEL
10 CVE0,25957 GEL
20 CVE0,51914 GEL
50 CVE1,29786 GEL
100 CVE2,59571 GEL
250 CVE6,48928 GEL
500 CVE12,97855 GEL
1000 CVE25,95710 GEL
2000 CVE51,91420 GEL
5000 CVE129,78550 GEL
10000 CVE259,57100 GEL