إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى شلن أوغندي

تحويل CVE إلى UGX بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٣٦٬١٢٣ ugx

1.00000 CVE = 36.12310 UGX

متوسط سعر صرف السوق عند 8:54 UTC
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CVE إلى UGX مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 UGX
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065888.60531.438141.663490.96718.2248
1GBP1.154611.2306102.3061.660511.920711.116521.0428
1USD0.938250.812612183.1351.349351.560790.907317.0996
1INR0.0112860.00977460.012028610.01623080.01877420.01091360.205685

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى شلن أوغندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UGX في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى UGX وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

CVE إلى AUD

CVE إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / شلن أوغندي
1 CVE36.12310 UGX
5 CVE180.61550 UGX
10 CVE361.23100 UGX
20 CVE722.46200 UGX
50 CVE1806.15500 UGX
100 CVE3612.31000 UGX
250 CVE9030.77500 UGX
500 CVE18061.55000 UGX
1000 CVE36123.10000 UGX
2000 CVE72246.20000 UGX
5000 CVE180615.50000 UGX
10000 CVE361231.00000 UGX
معدلات التحويل شلن أوغندي / اسكودو الرأس الأخضر
1 UGX0.02768 CVE
5 UGX0.13842 CVE
10 UGX0.27683 CVE
20 UGX0.55366 CVE
50 UGX1.38416 CVE
100 UGX2.76831 CVE
250 UGX6.92077 CVE
500 UGX13.84155 CVE
1000 UGX27.68310 CVE
2000 UGX55.36620 CVE
5000 UGX138.41550 CVE
10000 UGX276.83100 CVE