1 شلن أوغندي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل UGX إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

1 ugx
0.03 cve

Ush1.000 UGX = Esc0.02670 CVE

Mid-market exchange rate at 04:23
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UGX إلى CVE مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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CVE

أعلى العملات

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11.4710.8961.3030.75583.9441,590.031.345
1 AUD0.6810.6090.8860.51357.0781,081.140.915
1 EUR1.1171.64211.4550.84393.7411,775.591.502
1 SGD0.7671.1290.68710.57964.4211,220.241.032

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن أوغندي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UGX في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UGX الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for شلن أوغندي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن أوغندي / اسكودو الرأس الأخضر
1 UGX٠٫٠٢٦٧٠ CVE
5 UGX٠٫١٣٣٥١ CVE
10 UGX٠٫٢٦٧٠٣ CVE
20 UGX٠٫٥٣٤٠٥ CVE
50 UGX١٫٣٣٥١٣ CVE
100 UGX٢٫٦٧٠٢٥ CVE
250 UGX٦٫٦٧٥٦٣ CVE
500 UGX١٣٫٣٥١٢٥ CVE
1000 UGX٢٦٫٧٠٢٥٠ CVE
2000 UGX٥٣٫٤٠٥٠٠ CVE
5000 UGX١٣٣٫٥١٢٥٠ CVE
10000 UGX٢٦٧٫٠٢٥٠٠ CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / شلن أوغندي
1 CVE٣٧٫٤٤٩٧٠ UGX
5 CVE١٨٧٫٢٤٨٥٠ UGX
10 CVE٣٧٤٫٤٩٧٠٠ UGX
20 CVE٧٤٨٫٩٩٤٠٠ UGX
50 CVE١٬٨٧٢٫٤٨٥٠٠ UGX
100 CVE٣٬٧٤٤٫٩٧٠٠٠ UGX
250 CVE٩٬٣٦٢٫٤٢٥٠٠ UGX
500 CVE١٨٬٧٢٤٫٨٥٠٠٠ UGX
1000 CVE٣٧٬٤٤٩٫٧٠٠٠٠ UGX
2000 CVE٧٤٬٨٩٩٫٤٠٠٠٠ UGX
5000 CVE١٨٧٬٢٤٨٫٥٠٠٠٠ UGX
10000 CVE٣٧٤٬٤٩٧٫٠٠٠٠٠ UGX